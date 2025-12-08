Κλιμάκωση εχθροπραξιών μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης: Αεροπορικές επιδρομές και ανταλλαγές πυρών

Η Ταϊλάνδη εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων της με την Καμπότζη, καθώς οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Oκτώβριο.

Ο εκπρόσωπος του Βασιλικού Στρατού της Ταϊλάνδης, Υποστράτηγος Γουίνταϊ Σουβαρί, επιβεβαίωσε ότι ως και 8 βόμβες έπληξαν εδάφη της Καμπότζης καθώς μαχητικά αεροσκάφη ανέλαβαν δράση «για να απαντήσουν στην επιθετικότητα της άλλης πλευράς».

Οι δυνάμεις της Καμπότζης ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον Ταϊλανδών στρατιωτών σε πολλά συνοριακά σημεία. Αναφέρθηκαν συγκρούσεις με πυρά πυροβολικού και τουλάχιστον έναν νεκρό.

Η συνοριακή διαμάχη εξελίχθηκε σε πόλεμο πέντε ημερών τον περασμένο Ιούλιο και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους, ενώ περίπου 300.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν προσωρινά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς στις μάχες χρησιμοποιήθηκαν ρουκέτες, πυροβολικό και αεροπορικές επιθέσεις.

Η Ταϊλάνδη θεωρεί τα διαφιλονικούμενα εδάφη ως μέρος του Μπαν Νονγκ Για Καέου, στην επαρχία Σα Καέου, ενώ η Καμπότζη τα εντάσσει στο χωριό Πρέι Τσαν, στην επαρχία Μπαντεάι Μιντσέι.

Πηγή: newsbomb.gr