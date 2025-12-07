Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου – Κλειστές όλες οι έξοδοι, αναφορές για ρίψη δακρυγόνων και συλλήψεις

Οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, με την επίσημη σελίδα του αεροδρομίου να αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε περιστατικό στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού νούμερο 3».
Το Sky News μεταδίδει ότι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα στο αεροδρόμιο, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό».
Υπήρξε διαταραχή στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly και ακυρώσεις δρομολογίων.
Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «έχουν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ, ήδη αρκετά βίντεο κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί στον χώρο στάθμευσης.
Πηγή: newsbomb.gr
Footage shows a man being arrested at Heathrow airport following a huge armed police response pic.twitter.com/zaD8jSQliH— Shiri_Sabra (@sabra_the) December 7, 2025