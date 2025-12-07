Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου – Κλειστές όλες οι έξοδοι, αναφορές για ρίψη δακρυγόνων και συλλήψεις

Αναβρασμός επικρατεί το πρωί της Κυριακής (07/12) στο αεροδρόμιο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αερολιμένα της Μεγάλης Βρετανίας.

Our teams are currently responding to an incident involving the emergency services in the Terminal 3 multi-storey car park. Passengers are advised to allow extra time when travelling to the airport and to check with their airline for any queries. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 7, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, με την επίσημη σελίδα του αεροδρομίου να αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε περιστατικό στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού νούμερο 3».

BREAKING: Major disruption at Heathrow Airport with trains suspended in both directions as armed police swoop on Terminal 3



Heathrow tunnels have been shut down with LUL and Elizabeth Lines suspendedhttps://t.co/YLrYDlfR46 pic.twitter.com/avtWFNPvSy — Video Forensics (@Video_Forensics) December 7, 2025

Το Sky News μεταδίδει ότι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα στο αεροδρόμιο, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό».

London (Dec. 7) — Police are surging to Heathrow Airport following a “serious incident” within the Heathrow Airport Tunnel. pic.twitter.com/uQnkWOCJPP — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 7, 2025

Υπήρξε διαταραχή στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly και ακυρώσεις δρομολογίων.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «έχουν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ, ήδη αρκετά βίντεο κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί στον χώρο στάθμευσης.

Footage shows a man being arrested at Heathrow airport following a huge armed police response pic.twitter.com/zaD8jSQliH — Shiri_Sabra (@sabra_the) December 7, 2025

Πηγή: newsbomb.gr