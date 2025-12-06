Με αντίποινα απειλεί ο Μασκ την ΕΕ μετά το πρόστιμο - μαμούθ στο X

Σφοδρά πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ίλον Μασκ μετά την επιβολή προστίμου 120 εκατομμυρίων ευρώ στο «X» για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας, ενώ απείλησε και με αντίποινα.

«Η «ΕΕ» επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο Χ, αλλά και σε εμένα προσωπικά, που είναι ακόμα πιο τρελό!» ο δισεκατομμυριούχος Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla έγραψε στο X. «Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να εφαρμόσουμε την απάντησή μας όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στα άτομα που ανέλαβαν αυτήν την ενέργεια εναντίον μου».

The “EU” imposed this crazy fine not just on @X, but also on me personally, which is even more insane!



Therefore, it would seem appropriate to apply our response not just to the EU, but also to the individuals who took this action against me. https://t.co/n2LE0eZiI7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Ο Μασκ δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα είχαν τα αντίποινα για το πρόστιμο στο X ή ποια άτομα θα στόχευε άμεσα.

Το πρόστιμο στο X και τον ιδιοκτήτη του έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον, με Αμερικανούς αξιωματούχους να τη χαρακτηρίζουν ως επίθεση στα ευρύτερα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου.

Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε: «Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου και όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες για σκουπίδια».

Υπενθυμίζεται ότι την δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα Χ, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Ίλον Μασκ, λέγοντας ότι αυτό συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις».

«Το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μόνο μια επίθεση στην πλατφόρμα Χ, είναι επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και τον αμερικανικό λαό, από ξένες κυβερνήσεις» ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του, στο δίκτυο του Μασκ.

Πηγή: cnn.gr