Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Άντρας τροφοδοτεί το σπίτι του με 1.000 ανακυκλωμένες μπαταρίες - Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια 06-12-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μπορεί άπαντες να ασχολούμαστε με την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, όμως ένας άνδρας κατάφερε να είναι ανεξάρτητος, κατασκευάζοντας τη δική του παροχή ενέργειας με ανακυκλωμένες μπαταρίες φορητών υπολογιστών. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Βλέπει στρατηγικό λάθος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και το λέει… instanews.gr Σύμφωνα με το Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters: Το πιο αξιόπιστο ΜΜΕ στην Ελλάδα dailymedia.gr 10 απλές ερωτήσεις για το Διάστημα: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι ένας μικρός Astronio menshouse.gr Παρθένες παραλίες, ταβερνάκια και μηδέν άγχος: Ο παράδεισος των 200 κατοίκων που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα ακριβά νησιά menshouse.gr Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr Ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του: Ο παίκτης του ΠΑΟ που έχει εντυπωσιάσει τον Νίστρουπ menshouse.gr Το πρώτο «μπαμ» από την κοινή πλατφόρμα Μαρινάκη – Κυριακού – Βαρδινογιάννη dailymedia.gr «Δεν μας άφησε να την παίξουμε»: Ο λόγος που η Καρυστιανού ακύρωσε τρίτη συνέντευξη στο Mega instanews.gr Άντρας τροφοδοτεί το σπίτι του με 1.000 ανακυκλωμένες μπαταρίες - Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια SHARE