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Άντρας τροφοδοτεί το σπίτι του με 1.000 ανακυκλωμένες μπαταρίες - Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια

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Μπορεί άπαντες να ασχολούμαστε με την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, όμως ένας άνδρας κατάφερε να είναι ανεξάρτητος, κατασκευάζοντας τη δική του παροχή ενέργειας με ανακυκλωμένες μπαταρίες φορητών υπολογιστών.

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Άντρας τροφοδοτεί το σπίτι του με 1.000 ανακυκλωμένες μπαταρίες - Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια