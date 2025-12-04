Eurovision 2026: Τα μέλη της EBU αποφάσισαν υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ - Αποχωρούν Ισπανία και Ολλανδία

Τα μέλη της EBU επικύρωσαν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026, με απόφαση που ελήφθη στη Γενική Συνέλευση της Γενεύης.

Ειδικότερα, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς εξέτασαν τους επικαιροποιημένους κανόνες ψηφοφορίας και συζήτησαν αναφορικά με ανησυχίες που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς για τη συμμετοχή του Ισραήλ, καθώς υπήρχαν αρκετοί ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση της χώρας επηρέασε την ψηφοφορία στους πρόσφατους διαγωνισμούς.

Τα μέλη της EBU κλήθηκαν να ψηφίσουν με μυστική ψηφοφορία για το αν είναι επαρκώς ικανοποιημένα με τους νέους κανόνες που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, χωρίς να υπάρξει ψηφοφορία για το Ισραήλ.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 και πως ο διαγωνισμός θα προχωρήσει όπως έχει ήδη προγραμματιστεί, απλά με επιπλέον μέτρα ασφαλείας.

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Αποχωρούν από τη Eurovision 2026 Ισπανία και Ολλανδία

Η Ισπανία και η Ολλανδία αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό, όπως αναφέρει το BBC.

Ήταν ανάμεσα σε αρκετές χώρες που είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του ανθρωπιστικού φόρου του πολέμου στη Γάζα και κατηγοριών για άδικες πρακτικές ψηφοφορίας.

Σε δήλωσή του, ο Ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανέφερε ότι «η συμμετοχή υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ασύμβατη με τις δημόσιες αξίες που είναι ουσιώδεις για εμάς».

Ο Ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE πρόσθεσε: «Το διοικητικό συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision αν το Ισραήλ συμμετέχει».

«Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026… ούτε τους προκαταρκτικούς ημιτελικούς».

Άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Ισλανδίας, αναμένεται επίσης να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό.

Πηγή: iefimerida.gr