Το έγκλημα του Σάσεξ: Ένα πτώμα, μία γόπα και ο δολοφόνος που ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 2005 όταν ντετέκτιβ του τμήματος Ανθρωποκτονιών του Σάσεξ συγκεντρωνόταν σε ένα παραθαλλάσιο καταφύγιο στο Ίστμπορν όπου είχε εντοπιστεί ένα πτώμα, για να συλλέξει τα πρώτα στοιχεία.

Η ταυτοποίηση του πτώματος, που έφερε πολλαπλές μαχαιριές και είχε πυρποληθεί, ήρθε σχεδόν αμέσως. Ανήκε στην Τζένιφερ Κίλι, μία γυναίκα ηλικίας 35 ετών.

Ανάμεσα σε όσα συνέλεξαν οι αστυνομικοί, ήταν και μία γόπα πάνω στην οποία βρέθηκε DNA, το οποίο ταίριαζε με το DNA που είχε βρεθεί και στο πτώμα της Κίλι. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο γενετικός κώδικας δεν ταυτιζόταν με κάποιον στη βάση δεδομένων της βρετανικής αστυνομίας.

Δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους εμπλέκουν με τη δολοφονία.

Η απάντηση

Είκοσι χρόνια αργότερα, η αστυνομία έχει την απάντηση για το ποιος σκότωσε την Κίλι και την ανακοίνωσε δημόσια παρότι ο δολοφόνος έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 60 ετών. Ο Κιθ Ντάουμπεκιν θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί εν ζωή και να πληρώσει για το έγκλημά του αλλά σε τρεις περιπτώσεις στάθηκε τυχερός.

Πριν τη δολοφονία, είχε συλληφθεί δύο φορές για βιασμό ώστε να υποχρεωθεί να δώσει αναγκαστικά DNA. Σε μια τρίτη περίπτωση, είχε δώσει DNA ως μάρτυρας ωστόσο δεν καταχωρήθηκε ποτέ.

Με την αστυνομία να υποπτέυεται για χρόνια την ενοχή του Ντάουμπεκιν, οι Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό ατόμων που μοιράζονταν επιμέρους στοιχεία DNA με το άγνωστο προφίλ και ακολούθως, αξιοποίησαν τη στρατηγική του συγγενικού DNA, λαμβάνοντας δείγμα και από συγγενή του Ντάουμπεκιν για να οδηγηθούν τελικά στον δράστη αυτού του φρικτού εγκλήματος.

Ο δράστης μπορεί να μην πλήρωσε ποτέ για αυτό που έκανε στην Κίλι, όμως για την οικογένειά της η εξιχνίαση λειτούργησε λυτρωτικά καθώς μπήκε ένας επίλογος σε μια υπόθεση που είχε γίνει πρωτοσέλιδα στα βρετανικά ΜΜΕ.

Πηγή: ethnos.gr