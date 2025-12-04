Ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας: Δύο παιδιά μεταξύ των νεκρών

Πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του στρατού του Ισραήλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο.

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «στόχευσε τρομοκράτη της Χαμάς» σε «ανταπόδοση» για εχθροπραξίες που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε μέλη του.

Ασθενοφόρα διακόμισαν πέντε πτώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών παιδιών 8 και 10 ετών, καθώς και «τραυματίες», έπειτα από «ισραηλινό βομβαρδισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του νοσοκομείο εκστρατείας του Κουβέιτ στον τομέα Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις.

Τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν 30, 36 και 46 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οργανισμό πρώτων βοηθειών υπαγόμενο στην κυβέρνηση της Χαμάς, το Ισραήλ «στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων με πυραύλους» στον παλαιστινιακό θύλακο — παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ισχύ τους τελευταίους σχεδόν δυο μήνες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των πέντε νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο νωρίτερα περί επιχείρησης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία τέσσερα μέλη του τραυματίστηκαν. Αύξησε κατόπιν τον απολογισμό των τραυματιών σε πέντε.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στοιχείων της μονάδας αναγνώρισης Γκολάνι στην ανατολική Ράφα, στρατιώτες αντιμετώπισαν τρομοκράτες που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα», σύμφωνα με ανακοινωθέν του.

Πηγή: newsbomb.gr