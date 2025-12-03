Νταλίκα κρεμόταν στο κενό από γέφυρα - Η απίστευτη διάσωση του οδηγού έπειτα από 5,5 ώρες (vid)

Ένας οδηγός φορτηγού διασώθηκε έπειτα από τροχαίο από το οποίο η καμπίνα του βρέθηκε να κρέμεται από γέφυρα στη Δυτική Βιρτζίνια.

Το φορτηγό μετέφερε τούβλα και έχασε τον έλεγχο, χτυπώντας σε προστατευτικό φράγμα. Σύμφωνα με τις Αρχές, το βάρος των τούβλων εμπόδισε το όχημα να πέσει εντελώς.

Στο σημείο έφτασε αμέσως η Πυροσβεστική και ο πυροσβέστης Westley Quinn κατέβηκε με σχοινιά από τη γέφυρα και ασφάλισε τον οδηγό, που είχε παγιδευτεί για πέντε μισή ώρες. «Προσπάθησα απλώς να του βάλω την ζώνη, να τον ασφαλίσω όσο καλύτερα μπορούσα και να τον εμποδίσω να πατήσει το παρμπρίζ», είπε ο Quinn.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής χαρακτήρισε το περιστατικό ως μία από τις πιο περίπλοκες διασώσεις της 35ετούς καριέρας του. Ακόμα και μετά τη διάσωση του οδηγού, χρειάστηκαν ώρες για να ανοίξει ξανά πλήρως ο δρόμος.

Πηγή: iefimerida.gr