Θησαυρίζει μέρα με την ημέρα ο Τραμπ: Πώς η οικογένεια μετατρέπει την προεδρία σε απόλυτη πλουτοκρατία

Ένας εισαγγελέας στα Βαλκάνια που έχει αναλάβει μια μεγάλη υπόθεση δέχεται πιέσεις να την αποσύρει. Οι κάτοικοι ενός χωριού στο Βιετνάμ μαθαίνουν ότι θα εκδιωχθούν από τα σπίτια τους.

Ένας καταδικασμένος βαρόνος των κρυπτονομισμάτων στον Κόλπο λαμβάνει χάρη.

Όλες αυτές οι υποθέσεις φέρεται να έχουν ένα κοινό στοιχείο: να συνδέονται με την εκστρατεία της οικογένειας Τραμπ για συσσώρευση πλούτου, «απλώνοντας» πλοκάμια σε όλο τον κόσμο. Όπως μεταδίδει το αναλυτικό δημοσίευμα του Guardian, από την ημέρα επανεκλογής του Αμερικανού προέδρου η οικογένεια Τραμπ έχει «εξαπολύσει» παγκόσμια εκστρατεία οικονομικών συμφωνιών.

Προειδοποιήσεις πως η χρήση της προεδρικής εξουσίας με σκοπό την προώθηση προσωπικών συμφερόντων πλήττει τη δημοκρατία, όλο και πληθαίνουν. Αυτό που ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη αρκετά κατανοητό -γεγονός που το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο- είναι η ζημιά που προκαλεί όλο αυτό, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο.

Οι μεγαλύτεροι γιοι του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ και ο Έρικ, επίσημα οι διαχειριστές της οικογενειακής επιχείρησης, διεξάγουν μια παγκόσμια εκστρατεία συναλλαγών. Έχουν ξεκινήσει την κατασκευή νέων γηπέδων γκολφ, έχουν λάβει άδεια για νέα ουρανοξύστες, έχουν εκμισθώσει το εμπορικό σήμα Trump και, στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, έχουν αναλάβει μια επιχείρηση με τη δυνατότητα να αποφέρει περισσότερα κέρδη από οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν.

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