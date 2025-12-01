Σκηνικό σύγκρουσης στην Καραϊβική: Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «επικείμενη επίθεση» των ΗΠΑ

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, με το Καράκας να καταγγέλλει «επικείμενη επίθεση» και την Ουάσιγκτον να ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην περιοχή.

Το Καράκας κατήγγειλε την Κυριακή, «προετοιμαζόμενη επίθεση», στον απόηχο της ανάπτυξης στοιχείων του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Την ίδια ώρα, το κοινοβούλιο στο Καράκας υποδέχθηκε συγγενείς θυμάτων των αμερικανικών πληγμάτων στην Καραϊβική Θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι διεξάγει επιχείρηση κατά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Σεπτέμβριο στην Καραϊβική ολοένα και ισχυρότερα στρατιωτικά μέσα. Τον Νοέμβριο, στην περιοχή κατέφθασε και αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Μαύρο πρόβατο των ΗΠΑ εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα, η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά. Το Καράκας διαψεύδει τον ισχυρισμό και αντιτείνει ότι πραγματικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο του πετρελαίου της χώρας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε στον πρόεδρο Μαδούρο να εγκαταλείψει τη χώρα. «Δώσαμε στον Μαδούρο την ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη χώρα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. «Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη που αρχικά αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times.

Πηγή: newsbomb.gr