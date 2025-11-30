Ξεχάστε τον Πύργο της Πίζας: Τα πιο εντυπωσιακά κεκλιμένα κτίρια του κόσμου - Από Άμστερνταμ μέχρι Κίνα

Άλλα από λάθος, άλλα από πρόθεση, κι άλλα από απλή τύχη, τα κεκλιμένα αυτά οικοδομήματα αφηγούνται ιστορίες ανθρώπινων λαθών, μηχανικής ιδιοφυΐας και φυσικών δυνάμεων που ποτέ δεν δέχθηκαν να μείνουν ασάλευτες.

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