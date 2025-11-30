Μπιλούντ: Η «πρωτεύουσα των παιδιών» και το σπίτι της Lego - Μια εκπληκτική πόλη στην Ολλανδία και η Legoland

Το Μπιλούντ, μια μικρή πόλη στην κεντρική Δανία με λιγότερους από 8.000 κατοίκους, έχει γίνει διεθνώς γνωστό ως η γενέτειρα της Lego.

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