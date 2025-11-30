Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 442 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.
Πηγή: newsbomb.gr
This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025
Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB