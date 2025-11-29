Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

«Ένα σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», αναφέρουν ουκρανικές πηγές.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (29/11) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κίεβο δήλωσε ότι έπληξε τα πλοία του «ρωσικού σκιώδους στόλου» χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Ο στόλος αυτός φέρεται να χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις των δυτικών χωρών.

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα δεξαμενόπλοια, ονόματι Kairos και Virat, χτυπήθηκαν από drones τύπου 'Sea Baby'. Η επίθεση ήταν μια κοινή επιχείρηση της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

WATCH: SBU naval drones struck two sanctioned Russian “shadow fleet” oil tankers — KAIRO and VIRAT — in the Black Sea.



The operation was carried out jointly by the SBU’s 13th Military Counterintelligence Directorate and the Ukrainian Navy.



Video from the strike shows both… https://t.co/vjuT8wbJqU pic.twitter.com/6koddFVbDB — Clash Report (@clashreport) November 29, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δεξαμενόπλοια ήταν άδεια τη στιγμή του πλήγματος και κατευθύνονταν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ με σκοπό να φορτώσουν ξανά υδρογονάνθρακες.

«(Πλάνα) βίντεο δείχνουν πως αφού επλήγησαν, και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν κρίσιμες ζημιές και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας και τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Πηγή: ethnos.gr