Ερχεται το «Ozempic 2.0»: Νέα γενιά φαρμάκων για απώλεια βάρους με χάπια αντί για ενέσεις

Ο όρος "Ozempic 2.0" έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα ως ανεπίσημη αναφορά στη νέα γενιά φαρμάκων για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, τα οποία αναμένεται να φτάσουν στην αγορά το 2026.

Αν και η κατασκευάστρια εταιρεία του Ozempic, η Novo Nordisk, δεν έχει υιοθετήσει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, τόσο η ίδια όσο και η Eli Lilly αναπτύσσουν νέα φάρμακα σε μορφή χαπιού, με στόχο να προσφέρουν μια πιο εύχρηστη και πιθανώς οικονομικότερη εναλλακτική στα δημοφιλή ενέσιμα GLP-1.

Τα φάρμακα GLP-1, με πιο εμβληματικό το Ozempic, έχουν αφήσει πλέον το αποτύπωμά τους σχεδόν παντού: στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων που έχασαν βάρος σε πρωτοφανή επίπεδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ που προσαρμόζουν προϊόντα στις νέες διατροφικές συνήθειες, ακόμη και στα στατιστικά μοντέλα ασφαλιστικών εταιρειών που υπολογίζουν τις επιπτώσεις τους στη θνησιμότητα, όπως μεταδίδει η Washington Post.

Όμως, πολλοί ασθενείς σταματούν τη θεραπεία λόγω παρενεργειών, ενώ άλλοι αποφεύγουν τις ενέσεις.

Τώρα, μια νέα γενιά φαρμάκων βρίσκεται προ των πυλών, σκευάσματα σε μορφή χαπιού, πιο ισχυρές ενέσιμες θεραπείες και ενώσεις με λιγότερες παρενέργειες, πιθανώς με δοσολογία μόλις μία φορά τον μήνα.

Αν και τα νέα φάρμακα δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από τον FDA -που μάλιστα έχει προειδοποιήσει για μη εξουσιοδοτημένες εκδοχές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο- η δυναμική τους είναι τεράστια. Η Novo Nordisk και η Eli Lilly αναμένεται να λανσάρουν εντός του 2026 χάπια καθημερινής λήψης, εφόσον υπάρξει έγκριση από τον FDA. Τα χάπια δεν απαιτούν ψυγείο, μειώνουν το κόστος logistics και διευκολύνουν όσους αποφεύγουν τις ενέσεις.

Τα μέχρι στιγμής κλινικά δεδομένα δείχνουν μέση απώλεια 11-14% του σωματικού βάρους, λιγότερο από τα 15-20% που επιτυγχάνονται με τις ενέσιμες θεραπείες.

Η Novo Nordisk αναμένει έγκριση για το χάπι Wegovy μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ η Lilly προωθεί το δικό της χάπι, ως πιο πρακτικό, χωρίς περιορισμούς σε φαγητό ή υγρά.

Την ίδια ώρα, εταιρείες όπως η Pfizer και η Amgen επενδύουν δισεκατομμύρια στη δημιουργία ενέσιμων θεραπειών που χορηγούνται μία φορά τον μήνα, προσφέροντας αποτελέσματα συγκρίσιμα με τα κορυφαία σημερινά φάρμακα.

Όμως, με τα χάπια και τις νέες ενέσεις με λιγότερες παρενέργειες να έρχονται, το ερώτημα είναι εύλογο: ποια θέση θα έχει το Ozempic σε μια αγορά που αλλάζει τόσο γρήγορα; Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται και η επόμενη γενιά θεραπειών υπόσχεται να μεταμορφώσει ακόμη περισσότερο τον κλάδο της παχυσαρκίας.

Πηγή: thetoc.gr