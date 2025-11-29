Το ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο μόλις άνοιξε - Φτάνει σε ύψος τα 377 μέτρα και έχει 82 ορόφους (vid)

Το Ciel Dubai Marina της IHG εγκαινιάστηκε ως το ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο, με ύψος 377 μέτρα.

Διαθέτει 1.004 δωμάτια και σουίτες κατανεμημένα σε 82 ορόφους, προσφέροντας μοναδική θέα στην ακτογραμμή του Ντουμπάι.

Πολυτέλεια σε κάθε επίπεδο

Το ξενοδοχείο στεγάζει μία από τις ψηλότερες infinity pools παγκοσμίως, ενώ φιλοξενεί οκτώ εστιατόρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το βραβευμένο Tattu, γνωστό για την ασιατική fusion κουζίνα του. Ένα σπα στον 61ο όροφο αναμένεται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026, προσφέροντας θεραπείες, γυμναστήριο 24 ωρών και θέα στον ορίζοντα της πόλης. Οι επισκέπτες έχουν επίσης πρόσβαση στο Soluna Beach Club στο Palm Jumeirah, με ιδιωτική πισίνα και παραλία.

Το Ciel Dubai Marina απευθύνεται και σε οικογένειες, με ειδικούς χώρους και δραστηριότητες, όπως παιδική λέσχη και παιδικά μενού. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τους επισκέπτες σε ένα οραματικό ορόσημο που επαναπροσδιορίζει την καινοτομία, την πολυτέλεια και τη δημιουργικότητα», δήλωσε ο Heinrich Morio, γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου.

Με το άνοιγμά του, το Ciel Dubai Marina κατέχει πλέον τον τίτλο του ψηλότερου ξενοδοχείου στον κόσμο, ξεπερνώντας το Gevora Hotel στο Ντουμπάι, το οποίο έχει ύψος 356 μέτρα.

Τα άλλα «ψηλότερα» ξενοδοχεία

Το ψηλότερο ξενοδοχείο σε κτίριο μικτής χρήσης παραμένει το πεντάστερο Rosewood Guangzhou στην Κίνα, που καταλαμβάνει τους τελευταίους 16 ορόφους του 111ώροφου Guangzhou Chow Tai Fook (CTF) Finance Centre, ύψους 530 μέτρων. Σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, το ρεκόρ «μικτής χρήσης» είναι ξεχωριστό από εκείνο του ψηλότερου ξενοδοχείου, το οποίο αφορά μόνο κτίρια όπου το 85% ή περισσότερο του χώρου προορίζεται για ξενοδοχεία.

Ψηλότερο σε υψόμετρο

Υπάρχει και ένα διαφορετικό ρεκόρ: το υψηλότερο ξενοδοχείο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό ανήκει στο Hotel Tayka del Desierto στη Βολιβία, που βρίσκεται στην έρημο Ojo de Perdiz Siloli σε υψόμετρο 4.600 μέτρων.

Πηγή: iefimerida.gr