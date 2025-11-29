«Βόμβα» από τους New York Times: Ο FDA σχετίζει θανάτους 10 παιδιών με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

«Φωτιές» ανάβει η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), καθώς υποστηρίζει σε εσωτερικό υπόμνημα ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν «εξαιτίας» του εμβολιασμού τους κατά του κορονοϊού, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Ειδικότερα, ο διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA ανέφερε σε σημείωμα προς το προσωπικό του οργανισμού ότι μία έρευνα έδειξε πως τουλάχιστον 10 παιδιά πέθαναν «μετά και εξαιτίας» της χορήγησης του εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει την FDA, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει αλλάξει σημαντικά την κυβερνητική πολιτική για τα εμβόλια κατά της COVID, περιορίζοντας την πρόσβαση σ’ αυτά στους ανθρώπους ηλικίας από 65 ετών και πάνω, καθώς και σε αυτούς με υποκείμενες νόσους.

Ο Κένεντι, ο οποίος υποστήριζε απόψεις κατά των εμβολίων καιρό πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κάνει υπουργό Υγείας, έχει επίσης συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει να αναθεωρήσει την εμβολιαστική πολιτική της χώρας.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία, και υπό τον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι υποστήριζαν κατηγορηματικά ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές.

Το υπόμνημα, το οποίο έχει συντάξει ο κορυφαίος ιατρικός και επιστημονικός αξιωματούχος της FDA, ο Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες ούτε την κατάσταση της υγείας των παιδιών ούτε ποιών εταιρειών εμβόλια αφορά, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Πρασάντ χαρακτηρίζει το εύρημα «βαθιά αποκαλυπτικό» και ανακοινώνει σχέδια για ενίσχυση του ελέγχου των εμβολίων και τυχαίες έρευνες σε όλες τις υποομάδες.

Πηγή: newsit.gr