Η Αγία Αικατερίνη συγχωρεί τους αμαρτωλούς: Τι κοινό είχαν Τζορτζ Μπεστ, Μαραντόνα, Φιντέλ Κάστρο και Ντέιβιντ Χάμιλτον…

Τζορτζ Μπεστ, Ντιέγκο Μαραντόνα, Φιντέλ Κάστρο και Ντέιβιντ Χάμιλτον… Τέλος κοινό: αποδήμησαν εις Κύριον ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης, 25 Νοεμβρίου!

Η Αγία Αικατερίνη, παρθένα που μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα, επί αυτοκράτορα Μαξέντιου, ήταν και πριγκίπισσα και διακεκριμένη λόγιος- λένε οι αγιογράφοι της- ακλόνητη στα πιστεύω της, παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη, στην τρυφερή ηλικία των 18 χρονών!

Η Ιωάννα της Λωραίνης, η Ζαν ντ’ Αρκ δηλαδή, έβλεπε συχνά την Αγία Αικατερίνη στον ύπνο και στον ξύπνιο της και άκουγε τις συμβουλές της… Η Αγία Αικατερίνη άφησε την τελευταία ανάσα της στον Τροχό των Βασανιστηρίων. Τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν οι άγγελοι και οι θρησκόληπτοι… Δεν γνωρίζουμε αν ποτέ είδαν στον ύπνο τους την Αγία Αικατερίνη, οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, ίσως όμως την είδαν όταν «ξύπνησαν» στον άλλο κόσμο...

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