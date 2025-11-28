Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκαλύπτει πώς γυρίστηκε η διαβόητη σκηνή του θανάτου του στο «My Girl»: «Δεν θα το έκαναν αυτό σήμερα» 28-11-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κάθε millennial που παρακολούθησε το «My Girl» ως παιδί πιθανότατα εξακολουθεί να αισθάνεται τραυματισμένος από τη σκηνή θανάτου του Μακόλεϊ Κάλκιν. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Βρες τη χώρα από την πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που την πατάνε και οι experts; menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Μα, ποιο μπάσκετ τώρα; menshouse.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη – Λιβάι Γκαρσία και η «έξυπνη βόμβα» με τον Πάνο Κατσέρη menshouse.gr Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκαλύπτει πώς γυρίστηκε η διαβόητη σκηνή του θανάτου του στο «My Girl»: «Δεν θα το έκαναν αυτό σήμερα» SHARE