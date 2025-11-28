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Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκαλύπτει πώς γυρίστηκε η διαβόητη σκηνή του θανάτου του στο «My Girl»: «Δεν θα το έκαναν αυτό σήμερα»

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Κάθε millennial που παρακολούθησε το «My Girl» ως παιδί πιθανότατα εξακολουθεί να αισθάνεται τραυματισμένος από τη σκηνή θανάτου του Μακόλεϊ Κάλκιν.

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Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκαλύπτει πώς γυρίστηκε η διαβόητη σκηνή του θανάτου του στο «My Girl»: «Δεν θα το έκαναν αυτό σήμερα»