Ο Πούτιν δεν κάνει πίσω για τα εδάφη στην Ουκρανία - «Μόνο τότε θα σταματήσουμε»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το σχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, αλλά επέμεινε ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραδώσει εδάφη για να είναι δυνατή οποιαδήποτε συμφωνία.

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι η έκδοση του σχεδίου που συζητήθηκε από την Ουάσιγκτον και το Κίεβο στη Γενεύη είχε κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε ορισμένους τομείς», πρόσθεσε. «Ωστόσο, σε άλλα σημεία, είναι σαφές ότι πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε».

Οι αδιάλλακτες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου – στις οποίες χαρακτήρισε εκ νέου τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «παράνομο» – υποδηλώνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, δεν υπάρχουν ενδείξεις προόδου στα βασικά σημεία διαφωνίας που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στο Κιργιζιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της μόνο εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από μη προσδιορισμένες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. «Αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποχωρήσουν από τα εδάφη που καταλαμβάνουν, τότε θα σταματήσουμε τους εχθροπραξίες», είπε. «Αν δεν το κάνουν, θα επιτύχουμε τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα».

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η ηγεσία της Ουκρανίας ήταν «παράνομη», υποστηρίζοντας ότι αυτό καθιστούσε νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με το Κίεβο και ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση θα απαιτούσε ευρύτερη διεθνή αναγνώριση.

«Ο Πούτιν αισθάνεται πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης»

Η Τατιάνα Στανόβαγια, Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, έγραψε στο X: «Δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Πούτιν να αναθεωρήσει τους στόχους του ή να εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις.

Ο Πούτιν αισθάνεται πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το Κίεβο να αποδεχτεί τελικά ότι δεν μπορεί να νικήσει και ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με τους όρους που εμφανίστηκαν στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων που εκπόνησαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας και διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα».

Και συνέχισε: «Θα απαιτούσαν από την Ουκρανία να παραχωρήσει οικειοθελώς εδάφη που η Μόσχα δεν κατάφερε να καταλάβει στρατιωτικά. Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να αποδεχθεί τη μείωση ή τη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο της γαλλο-βρετανικής «συμμαχίας των προθύμων» – θα απαγορευόταν ρητά από τους της Ρωσίας», πρόσθεσε.

«Δε σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη»

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα, ότι το πλαίσιο που κατέθεσε η Ουάσιγκτον χρειάζεται αναλυτική εξέταση «λέξη προς λέξη», προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες πτυχές και να διαπιστωθεί αν μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

«Το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες» ανέφερε συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στο λεγόμενο «προσχέδιο» ειρηνευτικής συμφωνίας το οποίο αποδέχθηκε η Ουκρανία, λέγοντας ότι πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία διότι η Μόσχα τα θεωρεί «γελοία». Έπειτα, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι θα πραγματοποιηθούν «αρκετά σοβαρές διαβουλεύσεις» με την αμερικανική αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συζητήσει ζητήματα «στρατηγικής σταθερότητας» με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ethnos.gr