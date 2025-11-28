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Στα 16 του έδωσε 23 δολάρια για να αγοράσει το όνομα ενός site - 9 χρόνια μετά η επιχείρησή του αποφέρει 1,3 εκατ. δολάρια ετησίως

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Όταν μεγάλωνε, ο Ζέιμς Τσιου πίστευε ότι θα ακολουθούσε μια καριέρα γραφείου σε κολοσσό όπως η Google. Η ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια. Έκανε δική του επιχείρηση.

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Στα 16 του έδωσε 23 δολάρια για να αγοράσει το όνομα ενός site - 9 χρόνια μετά η επιχείρησή του αποφέρει 1,3 εκατ. δολάρια ετησίως