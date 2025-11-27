Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ο όρος που έθεσε η Έμμα Στόουν για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία Bugonia - Τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος 27-11-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Έμμα Στόουν δεν διστάζει να παραμορφωθεί για τις ανάγκες των ρόλων της, με το πιο τρανταχτό παράδειγμα το ξύρισμα του κεφαλιού της για την τελευταία της ταινία με τίτλο «Bugonia». Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ο όρος που έθεσε η Έμμα Στόουν για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία Bugonia - Τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος SHARE