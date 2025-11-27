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Ο όρος που έθεσε η Έμμα Στόουν για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία Bugonia - Τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος

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Η Έμμα Στόουν δεν διστάζει να παραμορφωθεί για τις ανάγκες των ρόλων της, με το πιο τρανταχτό παράδειγμα το ξύρισμα του κεφαλιού της για την τελευταία της ταινία με τίτλο «Bugonia».

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Ο όρος που έθεσε η Έμμα Στόουν για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία Bugonia - Τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος