Η Γερμανία αναπτύσσει μυστικό σχέδιο για πόλεμο με τη Ρωσία: 800.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο μέτωπο

Σε «θέση μάχης» φαίνεται να είναι το Βερολίνο, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, αναπτύσσει και υλοποιεί ένα μυστικό επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων για πόλεμο με τη Ρωσία, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά έως 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο μέτωπο.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανία» (OPLAN DEU) αναλύει λεπτομερώς την εφοδιαστική αλυσίδα και την άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απειλές και τα προβλήματα υποδομών.

Η ανασύσταση του Ψυχρού Πολέμου

Όπως αναφέρει το Wall Street Journal, «πριν από περίπου 2,5 χρόνια, 12 υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να δουλέψουν πάνω σε ένα μυστικό σχέδιο προετοιμασίας για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα σπεύδουν να το υλοποιήσουν». «Το σχέδιο περιγράφει πώς έως 800.000 Γερμανοί, Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν ανατολικά στο μέτωπο. Καταγράφει τα λιμάνια, τα ποτάμια, τις σιδηροδρομικές γραμμές και τους άξονες στους οποίους θα αναπτυχθούν, καθώς και πώς θα τροφοδοτούνται και θα προστατεύονται καθ’ οδόν», συνεχίζει.

Το σχέδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αποτελεί την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα εκδήλωση αυτού που οι δημιουργοί του αποκαλούν «ολιστική προσέγγιση» στον πόλεμο. «Οι θολές γραμμές μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου σηματοδοτεί μια επιστροφή στην ψυχροπολεμική νοοτροπία», ενώ ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη νέες απειλές και εμπόδια, από τις φθαρμένες γερμανικές υποδομές μέχρι το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο και το μικρό μέγεθος του στρατεύματος.

Τέσσερα χρόνια περιθώριο

«Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, μια σειρά από κατασκοπευτικά επεισόδια, σαμποτάζ και παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην Ευρώπη -που οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν στη Μόσχα- υποδηλώνουν ότι μπορεί να προετοιμάζεται για μια πρόωρη επίθεση». Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, αναλυτές εκτιμούν πως «μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, για την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους για τη Ρωσία ώστε να προετοιμάσει ενέργειες κατά μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».

«Αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, οι εμπνευστές του εν λόγω σχεδίου πιστεύουν ότι δε θα εξασφαλίσουν μόνο τη νίκη, αλλά θα κάνουν και τον πόλεμο λιγότερο πιθανό. Στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, δείχνοντας ξεκάθαρα στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν έχουν τίποτα να πετύχουν», δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος που εργάστηκε για το OPLAN DEU. Σύμφωνα πάντα με τη WSJ, η ομάδα του υποστράτηγου και βετεράνου του Κοσόβου και του Αφγανιστάν, Αντρέ Μποντεμάν, ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση του σχεδίου τον Μάρτιο του 2024, βασιζόμενη σε αναφορές από έναν ολοένα αυξανόμενο κύκλο υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις υποδομές: Μακροπρόθεσμα, το Βερολίνο σκοπεύει να ξοδέψει 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 100 δισ. ευρώ για παραμελημένες σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ αναμένεται να δώσει προτεραιότητα και σε υποδομές διπλής χρήσης.

Μάχη με τον χρόνο

Οι Μπούντεσβερ, οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, φαίνονται αισιόδοξες για την πρόοδο που έχει σημειωθεί: «Δεδομένου ότι ξεκινήσαμε με λευκό χαρτί στις αρχές του 2023, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το πού βρισκόμαστε σήμερα», δήλωσε ένας αξιωματικός και συντάκτης του OPLAN. «Πρόκειται για ένα πολύπλοκο προϊόν». Συνέχισε λέγοντας πως, «ενώ η νέα κυβέρνηση Μερτς διαφήμιζε το σχέδιο άμυνας 500 δισ. ευρώ και τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, η Μπούντεσβερ δούλευε ήσυχα, ενημερώνοντας νοσοκομεία, αστυνομία και υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών, κλείνοντας συμφωνίες με κρατίδια και τον διαχειριστή αυτοκινητοδρόμων, σχεδιάζοντας διαδρομές για στρατιωτικά κομβόι».

Ωστόσο, όπως έδειξαν πρόσφατα τεστ αντοχής, χρειάζεται ακόμη δουλειά για την εναρμόνιση του σχεδίου με την πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους συντάκτες του OPLAN DEU είναι πόσος χρόνος τους απομένει. «Λόγω της απότομης αύξησης σε σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις εναέριου χώρου, η γραμμή μεταξύ ειρήνης και πολέμου φαίνεται ολοένα και πιο θολή».

Πηγή: ethnos.gr