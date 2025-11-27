Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την πυρκαγιά - Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τηνπυρκαγιά που κατέστρεψε διαμερίσματα κοινωνικών κατοικιών στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ και περισσότεροι από 270 εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα το πρωί (27/11) ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σε τέσσερα από τα επτά κτήρια που επηρεάστηκαν και ελπίζουν να σβήσουν τα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα μέχρι το βράδυ. Καθώς οι πυρκαγιές υποχωρούν, αυξάνονται τώρα τα ερωτήματα σχετικά με το πώς ξεκίνησε αρχικά η πυρκαγιά και ποιος πρέπει να λογοδοτήσει.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που σχετίζεται με εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων πλέγματος και πλαστικών φύλλων, που μπορεί να επέτρεψαν στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι θα επιθεωρήσει όλα τα συγκροτήματα κατοικιών που βρίσκονται υπό ανακαίνιση για να ελέγξει την «ασφάλεια των ικριωμάτων και των οικοδομικών υλικών», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

Οι αρχές θα συνεχίσουν να διασώζουν τους παγιδευμένους κατοίκους και να παρέχουν υποστήριξη σε όσους έχουν πληγεί, παρέχοντας μεταξύ άλλων προσωρινή στέγαση, οικονομική βοήθεια και κοινωνικούς λειτουργούς, δήλωσε ο Λι. «Η κυβέρνηση θα σταθεί ενωμένη με όλους τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ και είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό μαζί», πρόσθεσε.

Σχεδόν το 40% των 4.600 ατόμων που ζούσαν στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με απογραφή του 2021. Μερικοί από αυτούς ζουν στο επιδοτούμενο συγκρότημα κατοικιών από τότε που χτίστηκε τη δεκαετία του 1980.

Κινέζοι τεχνολογικοί γίγαντες εν τω μεταξύ δεσμεύονται να κάνουν δωρεές για την υποστήριξη των πυρόπληκτων.Μεταξύ αυτών είναι ο Όμιλος Alibaba, ο οποίος κατέχει τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Temu και Taobao. Ο όμιλος λέει ότι θα δώσει 2,6 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας Tencent, Xiaomi και ByteDance έχουν δεσμευτεί από 1,3 εκατομμύρια δολάρια.