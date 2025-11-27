Τουρίστρια που έχασε το χέρι και το πόδι της στο μετρό της Νέας Υόρκης κέρδισε αποζημίωση 82 εκατ. δολαρίων

Αποζημίωση ύψους 82 εκατ. δολαρίων κέρδισε μία γυναίκα που έχασε το χέρι της και το πόδι της σε ατύχημα στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Η Λουίζα Γιάνσεν Χάργκερ Ντα Σίλβα, από τη Βραζιλία έλαβε το τεράστιο ποσό την περασμένη εβδομάδα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν για το τρομακτικό περιστατικό που έλαβε χώρα σε σιδηροδρομικό σταθμό το 2016, όταν η τουρίστρια ήταν 21 ετών.

Σύμφωνα με την New York Post, το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν καταδίκασε την Metropolitan Transportation Authority (MTA) να καταβάλει σχεδόν 82 εκατομμύρια δολάρια σε μία Βραζιλιάνα τουρίστρια, ύστερα από τρομακτικό ατύχημα το 2016. Η νεαρή γυναίκα, τότε 21 ετών, λιποθύμησε στην αποβάθρα του σταθμού Atlantic Avenue–Barclays Center station μαζί με τον σύντροφό της, έπεσε στις ράγες και το προσερχόμενο τρένο της στέρησε το αριστερό χέρι και το αριστερό πόδι.

Η νομική της ομάδα υποστήριξε στο δικαστήριο πως το MTA είχε στα χέρια του δεδομένα για τουλάχιστον 15 χρόνια που έδειχναν πόσο ρεαλιστικός ήταν ο κίνδυνος να πέσει κάποιος στις ράγες και παραβίασε την υποχρέωση να το αποτρέψει.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ήλθαν στο φως εσωτερικά έγγραφα της MTA, που αποκαλύπτουν πως από το 2011 είχαν γίνει προτάσεις για την εγκατάσταση αυτόματων "θυρών αποβάθρας" (platform-screen doors) χωρίς κόστος για την υπηρεσία — με χορηγούς διαφημίσεων να καλύπτουν τα έξοδα. Μελέτες από έγκυρες εταιρείες έδειχναν ότι τεχνικά ήταν εφικτό να εγκατασταθούν παγκοσμίως σε όλους τους σταθμούς. Παρόλα αυτά, η MTA δεν προχώρησε σε δράση.

Οι δικηγόροι της γυναίκας τόνισαν πως η "αποτυχία να δράσουν όταν γνώριζαν τον κίνδυνο" είναι η ουσία της αμέλειας. Αν και το δικαστήριο έκρινε καταδικαστικά για την MTA, η υπηρεσία έχει ήδη ασκήσει έφεση.

Πηγή: thetoc.gr