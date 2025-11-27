Αφγανός ο ύποπτος για την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα

Ο ύποπτος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη είναι μετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέσα όπως το NBC και η Washington Post μεταδίδουν ότι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και πηγές κοντά στις έρευνες ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος διέμενε στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ. Το NBC αναφέρει ότι το FBI διερευνά την επίθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την ταυτότητα του υπόπτου, ενώ το FBI, που έχει αναλάβει τον κύριο ρόλο στην έρευνα, δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού από το AFP.

Πηγή: ertnews.gr