Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκροί οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο

Τη ζωή τους έχασαν οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Τον θάνατο των δύο στρατιωτών ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισι.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και οι δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Ουάσινγκτον έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους», έγραψε στο X. «Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους».

Νωρίτερα σε μήνυμά του για το αιματηρό επεισόδιο, πριν ανακοινωθεί ο θάνατός τους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε:

«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο μέλη της Εθνοφρουράς -και οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση και τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία- είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη μας Εθνοφρουρά, καθώς και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά Υπέροχοι Άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας».

Πηγή: iefimerida.gr