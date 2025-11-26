Δραματικές ώρες στο Χονγκ Κονγκ: Πύρινη κόλαση στους ουρανοξύστες με 36 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους

Εικόνες φρίκης μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα στο Χονγκ Κονγκ τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε πολλαπλά πολυώροφα κτίρια ενός οικιστικού συγκροτήματος, στη βόρεια περιοχή Tai Po.

Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων μάλιστα είναι τραγικός. Οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους, με την φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Χονγκ Κονγκ.

Οι εικόνες από το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, αποτυπώνουν την έκταση της φωτιάς που έχει περικυκλώσει το συγκρότημα με τα χιλιάδες διαμερίσματα, όπως και τις προσπάθειες των πυροσβεστών για κατάσβεση και απεγκλωβισμούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ ανέφερε, ότι ανάμεσα στους νεκρούς, βρίσκεται και ένας 37χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση κατάσβεσης, περιγράφοντάς τον ως «αφοσιωμένο και γενναίο».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ κάλεσε σήμερα το Χονγκ Κονγκ να "καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια" για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα πολυκατοικιών και η οποία προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

"Ο Σι Τζίνπινγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του", μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος "εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ethnos.gr