Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς να διαβάσετε αυτές τις γιορτές

Ο κρύος καιρός και ο ελεύθερος χρόνος κατά τη διάρκεια των εορτών καθιστούν τον χειμώνα την ιδανική εποχή για να διαβάσει κανείς βιβλία, σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς.

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