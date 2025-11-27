Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς να διαβάσετε αυτές τις γιορτές 27-11-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο κρύος καιρός και ο ελεύθερος χρόνος κατά τη διάρκεια των εορτών καθιστούν τον χειμώνα την ιδανική εποχή για να διαβάσει κανείς βιβλία, σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς να διαβάσετε αυτές τις γιορτές SHARE