MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς να διαβάσετε αυτές τις γιορτές

0
Ο κρύος καιρός και ο ελεύθερος χρόνος κατά τη διάρκεια των εορτών καθιστούν τον χειμώνα την ιδανική εποχή για να διαβάσει κανείς βιβλία, σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Τα 5 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς να διαβάσετε αυτές τις γιορτές