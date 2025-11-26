Χάρι Πότερ: Δεν θα πιστεύετε πόσων ετών ήταν η ηθοποιός που υποδύθηκε την 14χρονη «Μυρτιά που κλαίει» - «Είναι γελοίο»

Η Σίρλεϊ Χέντερσον μπορεί να είναι άγνωστη στους περισσότερους από εμάς, αλλά συνδέεται με ταινία του «Χάρι Πότερ» καθώς υποδύθηκε την «Μυρτιά που κλαίει».

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