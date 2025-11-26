Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Χάρι Πότερ: Δεν θα πιστεύετε πόσων ετών ήταν η ηθοποιός που υποδύθηκε την 14χρονη «Μυρτιά που κλαίει» - «Είναι γελοίο» 26-11-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Σίρλεϊ Χέντερσον μπορεί να είναι άγνωστη στους περισσότερους από εμάς, αλλά συνδέεται με ταινία του «Χάρι Πότερ» καθώς υποδύθηκε την «Μυρτιά που κλαίει». Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Τα δεδομένα με Γιαννούλη – Λιβάι Γκαρσία και η «έξυπνη βόμβα» με τον Πάνο Κατσέρη menshouse.gr Πρώτο χτύπημα στη ΝΔ: Τα 10 πρόσωπα που επέλεξε ο Σαμαράς για την πρώτη γραμμή του κόμματός του instanews.gr Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Μα, ποιο μπάσκετ τώρα; menshouse.gr Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Βρες τη χώρα από την πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που την πατάνε και οι experts; menshouse.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Χάρι Πότερ: Δεν θα πιστεύετε πόσων ετών ήταν η ηθοποιός που υποδύθηκε την 14χρονη «Μυρτιά που κλαίει» - «Είναι γελοίο» SHARE