Ινδία: 16χρονος νεκρός την ώρα της προπόνησης - Κατέρρευσε πάνω του η μπασκέτα (vid)

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Hardik Rathi ήταν μόνος του σε ένα γήπεδο εξωτερικού χώρου. Όταν ο 16χρονος κάρφωσε τη μπάλα στη σκουριασμένη μπασκέτα, αυτή κατέρρευσε και τον πλάκωσε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Οι συμπαίκτες του που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έσπευσαν να σηκώσουν τη μπασκέτα και να τον βοηθήσουν, όμως ο τραυματισμός ήταν εξαιρετικά σοβαρός, και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο άτυχος Hardik υπέστη εσωτερική αιμορραγία από τη πτώση της βάσης της μπασκέτας με δύναμη στο στήθος.
Ποιος ήταν ο 16χρονος Hardik Rathi
Ο Hardik Rathi ήταν ο μεγαλύτερος από δύο αδελφούς και έπαιζε μπάσκετ σε ακαδημία στο Lakhan Majra του Rohtak.
Μιλώντας στο NDTV, ο αδελφός του Hardik, Khadak Singh Rathi, είπε ότι η οικογένειά τους υπέστη μια εξαιρετικά βαριά απώλεια.
«Ο Hardik ήταν ένα αξιοπρεπές, συγκεντρωμένο αγόρι. Το όνειρό του ήταν να ηγηθεί της εθνικής ομάδας της Ινδίας στο μπάσκετ».
Προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, από τις 4 π.μ. έως τις 7 π.μ. και από τις 4.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο ή το σχολείο του ήταν κλειστό, πήγαινε στο γήπεδο για προπόνηση.
Η οικογένεια του Hardik δήλωσε ότι άρχισε να παίζει μπάσκετ όταν ήταν 11 ετών και έπαιζε σε εθνικό επίπεδο για πέντε χρόνια. Προπονούταν για ένα επερχόμενο τουρνουά στο Νεπάλ.
«Θεωρώ υπεύθυνη για αυτό την κυβέρνηση της Haryana και το υπουργείο αθλητισμού. Παρακαλώ την κυβέρνηση της Haryana: Έχασα τον αδελφό μου, αλλά δεν θέλω καμία άλλη οικογένεια να χάσει τον γιο της. Πρέπει να επισκευάσουν αυτά τα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν τη ζωή τους για να κερδίσουν μετάλλια», επεσήμανε ο αδελφός του.
Πηγή: newsbomb.gr