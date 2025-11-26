Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 12 τραυματίες, ζημιές σε κτήρια και οχήματα

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικήεπίθεση με drones στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, αργά το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα 12 άτομα να τραυματιστούν και να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε κτήρια και οχήματα.

O περιφερειακός κυβερνήτης, Ιβάν Φεντόροφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, είπε ότι η επίθεση κατέστρεψε καταστήματα, έπληξε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και διέλυσε αυτοκίνητα. Ανέφερε ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται.

«Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες», είπε ο Φεντόροφ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Ο μέγιστος αριθμός μονάδων της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης, της εθνικής αστυνομίας και των ιατρικών μας ομάδων έχει αναπτυχθεί».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πυροσβέστες να σβήνουν πυρκαγιές σε ψηλά κτήρια και κατεστραμμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε ανάρτησή τους στο Telegram, ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις διάσωσης προχωρούσαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν μεγάλα τμήματα της περιφέρειας Ζαπορίζια και έχουν σημειώσει πρόσφατες προελάσεις, αν και η πόλη με το ίδιο όνομα παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο επικεφαλής της Ζαπορίζια που έχει διοριστεί από τη Ρωσία, Γεβγένι Μπελίτσκι, είπε ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν υποδομές του ηλεκτρικού δικτύου σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο Μπελίτσκι, σε ανάρτηση στο Telegram, δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί για 40.000 καταναλωτές σε πόλεις της περιοχής που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Πηγή: ertnews.gr