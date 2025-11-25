Συναγερμός στο Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη - Φόβοι για εκρήξεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα διώροφο κτίριο που περιλαμβάνει χώρους αποθήκης και λιανικής πώλησης, με περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Tο μεσημέρι της Τρίτης (25/11) σήμανε συναγερμός στο δυτικό Λονδίνο λόγω μιας μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε μία αποθήκη στην περιοχή Bridge Road.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Ωστόσο, η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα διώροφο κτίριο που περιλαμβάνει χώρους αποθήκης και λιανικής πώλησης, με περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της πιθανότητας να υπάρχουν πυροτεχνήματα και φιάλες υγραερίου μέσα στο φλεγόμενο κτίριο. Η Πυροσβεστική αναφέρει: «Λόγω του κινδύνου άμεσων εκρήξεων, δόθηκε εντολή σε όλους τους πυροσβέστες να αποσυρθούν από την ‘πρώτη γραμμή’ και να επιχειρούν πλέον από μεγαλύτερη, ασφαλή απόσταση».

Λόγω του πυκνού καπνού που παράγεται από το συμβάν και παραμένει ορατός σε μεγάλο μέρος του δυτικού Λονδίνου, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να διατηρήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Πηγή: ethnos.gr