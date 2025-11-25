Χαμός σε κηδεία: Η νεκρή... αναστήθηκε και χτυπούσε το φέρετρο για να τη βγάλουν (vid)

Μια γυναίκα από την Ταϊλάνδη, η οποία θεωρήθηκε πως είχε πεθάνει, γλίτωσε παρά τρίχα από το να καεί ζωντανή όταν ξύπνησε μέσα στο φέρετρό της.

Η 65χρονη, η οποία είναι γνωστή μόνο με το όνομα Τσονθιρότ, βρέθηκε φαινομενικά νεκρή στο σπίτι της στο Πιτσανουλόκ, στη βόρεια Ταϊλάνδη, στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11).

Όπως αναφέρει το metro.co.uk, οικογένειά της οργάνωσε την κηδεία της σε έναν ναό την επόμενη μέρα και την έβαλε σε ένα λευκό φέρετρο. Το φέρετρο μεταφέρθηκε με φορτηγό για 4 ώρες μέχρι τον ναό, ο οποίος παρέχει δωρεάν υπηρεσίες καύσης και κηδείας σε άτομα με οικονομικές δυσκολίες.

Ένας υπάλληλος του ναού, ο Θαμανούν, ετοιμαζόταν να βγάλει το φέρετρο από το φορτηγό πριν την κηδεία, όταν άκουσε χτυπήματα και μια φωνή να βγαίνει από μέσα. «Ανασήκωσα το ύφασμα που την κάλυπτε και πάγωσα όταν είδα ότι ακόμα κουνιόταν. Είχε τις αισθήσεις της, ανέπνεε αδύναμα και κούναγε το κεφάλι της, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Έμεινα έκπληκτος, καθώς δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε τοπικά ΜΜΕ.

Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο και η Τσονθιρότ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τον ναό να αναλαμβάνει τα ιατρικά της έξοδα.

Ο μικρότερος αδελφός της, Μονγκκόλ, 57 ετών, είπε: «Ήμουν σοκαρισμένος, έκπληκτος και χαρούμενος που η αδελφή μου ήταν ακόμα ζωντανή. Σχεδόν λιποθύμησα από την έκπληξη. Είναι θαύμα που ξύπνησε». Εξήγησε επιπλέον ότι η αδελφή του ήταν κλινήρης λόγω ασθένειας για 2 χρόνια πριν από το περιστατικό.

Πηγή: ethnos.gr