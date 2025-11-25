Κάθε ημέρα που περνά δολοφονούνται 137 γυναίκες - Ανατριχιαστική έκθεση του ΟΗΕ για την έμφυλη βία

Σοκαριστικά στατιστικά έδωσε ο ΟΗΕ στη δημοσιότητα ανήμερα (25/11) της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Σύμφωνα με αυτά, 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από συγγενείς τους το 2024, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μια δολοφονημένη γυναίκα κάθε 10 λεπτά.

Αναλυτικότερα, 83.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν εσκεμμένα παγκοσμίως. Από αυτές, το 60% δολοφονήθηκε από τον σύντροφό τους ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, όπως αναφέρει η έκθεση που συνέταξαν το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος, επικρίνοντας την απουσία ουσιαστικής προόδου στον αγώνα κατά των γυναικοκτονιών.

Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια που δολοφονήθηκαν είτε από τον σύντροφό τους ή από στενό συγγενή τους (πατέρα, θείο, αδελφό, ακόμη και μητέρα). Με άλλα λόγια, δολοφονούνταν 137 κάθε μέρα ή μία κάθε 10 λεπτά της ώρας.

Το σπίτι αντί για καταφύγιο, γίνεται καταδίκη

Η εκτίμηση αυτή, βασισμένη σε ανάλυση στατιστικών από 117 χώρες, είναι χαμηλότερη μεν από αυτή του 2023 (51.100), αλλά «η μεταβολή δεν υποδεικνύει αληθινή μείωση», σύμφωνα με την έκθεση, που αποδίδει τη διαφορά απλούστατα στο ότι διαφορετικές χώρες τηρούν στατιστικές με διαφορετικό τρόπο.

Τουναντίον, οι αριθμοί «παραμένουν απαράλλακτοι κι αυτό παρά τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται επί χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα», στηλιτεύουν οι φορείς της έκθεσης.

Οι γυναικοκτονίες συνεχίζουν να στοιχίζουν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο, «χωρίς καμιά ένδειξη αληθινής βελτίωσης». Έτσι, «το σπίτι συνεχίζει να είναι ο πιο επικίνδυνος χώρος για τις γυναίκες και τα κορίτσια» που διατρέχουν κίνδυνο.

Παρότι οι γυναίκες δεν αντιπροσώπευαν παρά το 20% των θυμάτων φόνων σε παγκόσμιο επίπεδο το 2024, το 60% σκοτώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, ενώ μόλις το 11% των δολοφονιών ανδρών διαπράχτηκε σε τέτοιες περιστάσεις.

Το διαδίκτυο μεταπλάθει και εντείνει την έμφυλη βία

Αν και καμιά περιοχή του κόσμου δεν είναι απαλλαγμένη από το πρόβλημα, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων των γυναικοκτονιών από οικείο τους πρόσωπο για ακόμη μια φορά καταγράφτηκε στην Αφρική (περίπου 22.000). «Οι γυναικοκτονίες δεν διαπράττονται από το πουθενά. Εγγράφονται σε κύκλο βίας που μπορεί να αρχίσει με τον καταναγκαστικό έλεγχο, με απειλές ή παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού κόσμου», σχολιάζει η Σάρα Χέντριξ, διευθύντρια του τμήματος πολιτικής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών, στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Στο κείμενο επισημαίνεται πως η ανάπτυξη ορισμένων τεχνολογιών όχι μόνο επέτεινε τη βία σε βάρος γυναικών, αλλά δημιούργησε νέους τύπους της, όπως η δημοσιοποίηση εικόνων και δεδομένων χωρίς τη συναίνεσή τους και η διασπορά βίντεο γνωστών ως «deepfakes», δημιουργημένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η βία στο διαδίκτυο «δεν περιορίζεται στον κυβερνοχώρο. Μπορεί να υπάρξει εκτράχυνση εκτός ψηφιακού κόσμου και, στις χειρότερες περιπτώσεις, θανάσιμη βλάβη, ως και γυναικοκτονία (...) Για να προληφθούν αυτές οι δολοφονίες, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν νόμοι που θα αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές βίας που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια, στο διαδίκτυο και εκτός αυτού, και θα υποχρεώνουν τους δράστες να λογοδοτούν, προτού γίνουν δολοφόνοι», επέμεινε η Σάρα Χέντριξ.

Πηγή: ethnos.gr