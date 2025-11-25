Ο νεαρός που μάζευε μια σακούλα σκουπιδιών την ημέρα για 360 ημέρες και κατέληξε να αλλάξει μια ολόκληρη πόλη

Ο Ζακαρίας Φάρμπερ, που μεγάλωσε στην Αργεντινή, ξεκίνησε στις 6 Ιανουαρίου ένα προσωπικό εγχείρημα που άλλαξε τη ζωή του: να μαζεύει μία σακούλα σκουπιδιών.

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