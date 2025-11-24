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Μήπως «χορεύουμε» αυτόματα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε; Κατά κάποιο τρόπο «ναι» απαντούν Κινέζοι επιστήμονες που μελετούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η Κίνα μελετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ανακαλύπτει ότι η μουσική μπορεί να ορίσει τις κινήσεις σας χωρίς να το καταλάβετε