Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η Κίνα μελετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ανακαλύπτει ότι η μουσική μπορεί να ορίσει τις κινήσεις σας χωρίς να το καταλάβετε 24-11-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μήπως «χορεύουμε» αυτόματα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε; Κατά κάποιο τρόπο «ναι» απαντούν Κινέζοι επιστήμονες που μελετούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Ο επιθετικός που θέλει ο Νίστρουπ στον ΠΑΟ menshouse.gr Ίσως και καλύτερος από Πινέδα-Μαρίν: Ο game changer που θα γίνει το επόμενο «μπαμ» της ΑΕΚ menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Η Κίνα μελετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ανακαλύπτει ότι η μουσική μπορεί να ορίσει τις κινήσεις σας χωρίς να το καταλάβετε SHARE