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Η Κίνα μελετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ανακαλύπτει ότι η μουσική μπορεί να ορίσει τις κινήσεις σας χωρίς να το καταλάβετε

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Μήπως «χορεύουμε» αυτόματα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε; Κατά κάποιο τρόπο «ναι» απαντούν Κινέζοι επιστήμονες που μελετούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

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Η Κίνα μελετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ανακαλύπτει ότι η μουσική μπορεί να ορίσει τις κινήσεις σας χωρίς να το καταλάβετε