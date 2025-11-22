Gigi Hadid: Τι απάντησε σε ένα μικρό κορίτσι που τη ρώτησε «Πώς έγινες τόσο όμορφη;»

Gigi Hadid συμμετείχε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Celebrity Substitute», όπου αντικατέστησε τη δασκάλα μιας τάξης νηπιαγωγείου στο Μπρούκλιν, της Νέας Υόρκης, για μία ημέρα.

Από εκείνη την εκπομπή, έγινε viral ένα στιγμιότυπο όπου ένα κοριτσάκι ρωτάει το 30χρονο μοντέλο: «Πώς έγινες τόσο όμορφη;». Η Hadid τής δίνει αμέσως μια απάντηση: «Με τον ίδιο τρόπο που έγινες κι εσύ όμορφη. Με το να γεννηθείς και να είσαι ο εαυτός σου».

Ένα κοριτσάκι ρωτάει το 30χρονο μοντέλο: «Πώς έγινες τόσο όμορφη;». Η Hadid τής δίνει αμέσως μια απάντηση: «Με τον ίδιο τρόπο που έγινες κι εσύ όμορφη. Με το να γεννηθείς και να είσαι ο εαυτός σου».

Η αντίδραση της Hadid είχε θερμή υποδοχή στα social media, με χρήστες να κάνουν σχόλια όπως: «Απίστευτη απάντηση», «Η ερώτηση του κοριτσιού ράγισε λίγο την καρδιά μου, κοριτσάκι μου, είσαι όμορφο! Λάτρεψα την απάντηση της Gigi», «Από τον τρόπο που αντιμετωπίζει εκείνες τις ερωτήσεις, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι μαμά». Να σημειωθεί εδώ ότι η Hadid έχει μια κόρη με τον πρώην της, τον Βρετανό τραγουδιστή Zayn Malik.

Μια άλλη χαριτωμένη ερώτηση έρχεται από ένα αγόρι, τον Jahir, που της ζητάει να σταθεί όρθια για να δει «πόσο ψηλή είναι». Η Hadid υπακούει, προσθέτοντας: «Είμαι περίπου 1,78. Φαντάσου με με ψηλά τακούνια». Το αγοράκι σχολιάζει, με τον αυθορμητισμό της ηλικίας του: «Η κυρία Gigi είναι υπερβολικά ψηλή για να είναι δασκάλα νηπιαγωγείου». Προσθέτει πως θα «φρίκαρε» αν ερχόταν να αντικαταστήσει τη δασκάλα τους ο LeBron James, που είναι ένας «πολύ, πολύ διάσημος μπασκετμπολίστας».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: marieclaire.gr