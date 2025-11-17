«Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα»: Ο 9χρονος Τζιοβάνι είχε μιλήσει στην ψυχολόγο για τη μητέρα του που του έκοψε τον λαιμό

Κάτι τον έκανε να νιώθει άβολα. Κάτι τον βασάνιζε και το είπε στην ψυχολόγο του. «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μείνω μόνος με τη μαμά μου». Ήταν σαν ο μικρός Τζιοβάνι να γνώριζε τον κίνδυνο από τον άνθρωπο που υποτίθεται θα έπρεπε να τον αγαπά περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο...

Η υπόθεση δολοφονίας ενός 9χρονου αγοριού από την ίδια του τη μητέρα, έχει σοκάρει την Ιταλία. Οι δε λεπτομέρεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την κάνουν ακόμα πιο σπαρακτική. Ο 9χρονος βρισκόταν στη μέση μιας διαμάχης για την επιμέλειά του που κρατούσε χρόνια και είχε ως πρωταγωνιστές τον πατέρα του Πάολο και τη μητέρα του, ουκρανικής καταγωγής, Ολένα Στάσιουκ. Οι δυο τους είχαν χωρίσει το 2017, όχι καλά.

Εκείνο το βράδυ ήταν ένα από τα λίγα που ο Τζιοβάνι θα περνούσε με την 55χρονη μητέρα του στην Τεργέστη. Είχε μιλήσει στην ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε γι' αυτό και είχε πει ότι δεν ξέρει κατά πόσο είναι καλή ιδέα, αν και μέσα του είχε πάντα την επιθυμία οι γονείς του να γίνουν ξανά ζευγάρι και ο ίδιος να ζήσει σε μια οικογένεια.

Il piccolo Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma, abbiamo sentito il direttore dell'azienda sanitaria di Triste.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/zi7sJB5lEk — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 14, 2025

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο πατέρας του τού είχε δώσει ένα smartwatch για να μπορούν να επικοινωνούν. Όταν δεν κατάφερε να μιλήσει για αρκετές ώρες με τον Τζιοβάνι, ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι της Ολένα, αντίκρισαν ένα θέαμα που δεν ξεχνιέται. Η 55χρονη, σε κατάσταση σοκ, καθόταν δίπλα στο άψυχο κορμί του παιδιού, το οποίο είχε σκοτώσει κόβοντάς του με μαχαίρι τον λαιμό.

Πηγή: ethnos.gr