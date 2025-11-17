Υπόθεση O.J. Simpson: Αποζημίωση 58 εκατ. δολαρίων στην οικογένεια Γκόλντμαν, 30 χρόνια μετά τη «δίκη του αιώνα»

Οι διαχειριστές της περιουσίας του O.J. Simpson προχωρούν στην αποπληρωμή σχεδόν 58 εκατομμυρίων δολαρίων στον Fred Goldman, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη νίκη του σε αστική αγωγή για αδικοπραξία κατά του Simpson, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο Malcolm LaVergne, εκτελεστής της περιουσίας του Simpson, αποδέχτηκε την απαίτηση του Goldman για 57.997.858,12 δολάρια, συν τους τόκους που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, όπως αποκάλυψε το TMZ.

Ο γιος του Goldman, Ron, δολοφονήθηκε μαζί με τη Nicole Brown Simpson, πρώην σύζυγο του Simpson, στις 12 Ιουνίου 1994. Ο Simpson αθωώθηκε για τους φόνους στην περίφημη «Δίκη του Αιώνα».

Το 1997, όμως, σε αστικό δικαστήριο βρέθηκε υπεύθυνος για τον θάνατο του Ron Goldman και καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 33,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού δεν καταβλήθηκε όσο ζούσε, και ο Simpson πέθανε τον Απρίλιο του 2024 σε ηλικία 76 ετών.

Ο LaVergne τόνισε ότι το ποσό των σχεδόν 58 εκατομμυρίων δολαρίων έχει συμφωνηθεί με τον Goldman. Οι διαχειριστές της περιουσίας σκοπεύουν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποσού μέσω δημοπρασιών αντικειμένων του Simpson, μερικά εκ των οποίων έχουν κλαπεί, ενώ συνεργάζεται με δικηγόρους για την ανάκτησή τους.

Παράλληλα, ο LaVergne ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο την έγκριση ενός διοικητικού τέλους για τον Goldman, ο οποίος βοήθησε στη διαχείριση της περιουσίας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής. Μετά τον θάνατο του Simpson, ο LaVergne είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν προτίθεται να καταβάλει το ποσό στην οικογένεια Goldman. Τώρα, όμως, φαίνεται αποφασισμένος να διευθετήσει την απόφαση στο μέτρο του δυνατού.

Ο Fred Goldman έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η αστική δίωξη του Simpson ήταν ο μόνος τρόπος να αναζητήσει δικαιοσύνη για τον γιο του.

Πηγή: news247.gr