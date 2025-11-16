Στην Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την υπογραφή συμφωνίας μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία (vid)

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κύριος στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, με τον κ. Ζελένσκι μάλιστα να προαναγγέλλει ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα. Παράλληλα, συζητήσεις διεξάγονται και για τον «Κάθετο διάδρομο» μεταφοράς φυσικού αερίου, από την Ελλάδα προς την Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Ζελένσκι αναμένεται στις 13:45, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

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