Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές μετά άγριο βλέμμα στην Μις Παλαιστίνη: Καταγγέλλει ότι το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η Μις Ισραήλ Μελάνι Σιράζ μετά από το βίντεο που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος και στο οποίο κοιτάει «απαξιωτικά» και «εχθρικά» τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, τη στιγμή που στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ μετά το περιστατικό στο οποίο φαίνεται ρίχνει μια άγρια ματιά προς την Μις Παλαιστίνη Ναντίν Αγιούμπ περνά μια κόλαση.

Η 27χρονη Μελάνι Σιράζ μίλησε στη New York Post, τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». Παράλληλα ανέφερε πως «είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».

Miss Israel getting death threats after being accused of giving Miss Palestine the side-eye on Miss Universe stage https://t.co/6llG7Dpd0O pic.twitter.com/nX0EZAlzme — New York Post (@nypost) November 15, 2025

Το βίντεο που προκάλεσε τις αντιδράσεις τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια τελετής πριν από τον τελικό του Miss Universe και αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Μις Παλαιστίνης

Η Μις Ισραήλ όμως δίνει την δική της εκδοχή για το βίντεο λέγοντας ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ», επισημαίνοντας πως «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και πως στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.

Λήψεις πάντως που έχουν τραβηχτεί από την σκηνή φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα όσα λέει η Σιράζ. Και αυτό διότι η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που δείχνει ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.

When a beauty crown becomes a target: Melanie Shiraz, representing Israel, now under death & sexual-assault threats after social-media outrage over a doctored footage and a supposed “side-eye” at “Miss Palestine.”



pic.twitter.com/06unfH35EO — Adam Milstein (@AdamMilstein) November 15, 2025

Να σημειωθεί ότι το βίντεο που προκάλεσε το σάλο συνοδεύονταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και σχολιαζόταν με φράσεις όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;», εντείνοντας τη διαδικτυακή στοχοποίηση της Σιράζ.

No, Miss Israel Melanie Shiraz didn’t shoot Miss Palestine an evil side-eye.



⚠️THE VIDEO IS FAKE⚠️



➡️ RT to stop people falling for the hoax! pic.twitter.com/d0NbLRuQBZ — Eylon Levy (@EylonALevy) November 14, 2025

Μετά μάλιστα την αναδημοσίευση του βίντεο από τη Μπέλα Χαντίντ που έχει εκφραστεί ουκ ολίγες φορές της Παλαιστίνης η υπόθεση έκανε τον γύρο του κόσμου. Η Σιράζ ανέφερε… «Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας».

Πηγή: Newsit.gr