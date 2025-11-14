Φοβερό βίντεο: Φώκια πηδά σε σκάφος για να γλιτώσει από πεινασμένες όρκες

'Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο κατέγραψε φωτογράφος, όταν ομάδα από φάλαινες όρκες καταδίωξαν μια φώκια, η οποία τελικά σώθηκε ανεβαίνοντας στην πρύμνη του σκάφους της.

Η Σαρβέτ Ντράκερ, σύμφωνα με τον Guardian, βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σκάφος μήκους 6 μέτρων, κοντά στο σπίτι της σε ένα νησί στη Θάλασσα Σάλις, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον οκτώ φαλαινών.

Οι συντονισμένες κινήσεις και τα χτυπήματα των ουρών τους έδειχναν ότι βρίσκονταν σε φάση κυνηγιού. Η Ντράκερ χρησιμοποίησε τον τηλεφακό της για να εντοπίσει μια φώκια που προσπαθούσε να ξεφύγει. Μία από τις φωτογραφίες της έδειχνε τη φώκια να εκτινάσσεται στον αέρα καθώς οι όρκες την κυνηγούσαν.

Όμως καθώς οι όρκες πλησίαζαν το σκάφος, η Ντράκερ και η ομάδα της συνειδητοποίησαν ότι το κυνήγι συνεχιζόταν. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ασφάλεια της θαλάσσιας άγριας ζωής, είχαν σβήσει τη μηχανή ώστε να μην τραυματιστούν οι φάλαινες. Η φώκια σκαρφάλωσε έξω από το νερό και ανέβηκε σε μια μικρή πλατφόρμα στην πρύμνη, κοντά στη μηχανή — χρησιμοποιώντας την σαν σωσίβια λέμβο.

Οι κανονισμοί απαγορεύουν επίσης την επαφή ή οποιαδήποτε παρέμβαση με τη φώκια, αλλά η Ντράκερ άρχισε να τραβά βίντεο.

«Καημένο πλασματάκι», ακούγεται να λέει, καθώς η φώκια την κοιτάζει. «Είσαι εντάξει, μείνε εκεί, φίλε».

Οι όρκες δεν εγκατέλειψαν αμέσως, αλλά αντίθετα φαίνονταν να συνεργάζονται για να κουνήσουν το σκάφος και να ρίξουν τη φώκια στο νερό. Το βίντεο του κινητού της δείχνει τους όρκες να παρατάσσονται και να κινούνται προς το σκάφος με διαδοχικές βουτιές, δημιουργώντας κύματα. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως “wave-washing”, έχει καταγραφεί από επιστήμονες τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η φώκια γλίστρησε από την πλατφόρμα του σκάφους τουλάχιστον μία φορά, αλλά κατάφερε να ξανανέβει, και οι όρκες απομακρύνθηκαν έπειτα από περίπου 15 λεπτά.

Η Ντράκερ έχει φωτογραφίσει στο παρελθόν νεκρές φώκιες στα στόματα όρκων και δηλώνει ότι γενικά χαίρεται όταν οι φάλαινες βρίσκουν τροφή.

«Είμαι ξεκάθαρα στην ομάδα των όρκων, όλη μέρα, κάθε μέρα. Αλλά από τη στιγμή που η φώκια ανέβηκε στο σκάφος, κάπως πέρασα στην ομάδα της φώκιας», είπε σε συνέντευξή της στο Associated Press την Πέμπτη.

Οι συγκεκριμένοι όρκες που κυνηγούν φώκιες και άλλα θαλάσσια ζώα στην περιοχή είναι γνωστοί ως Bigg’s ή «παροδικοί» όρκες. Είναι καλύτερα τρεφμένοι σε σχέση με άλλα, πιο εξειδικευμένα είδη, όπως οι «κατοικούντες» όρκες που τρέφονται κυρίως με σολομό και βρίσκονται στη λίστα των απειλούμενων ειδών, σύμφωνα με τη NOAA.

Πηγή: ethnos.gr