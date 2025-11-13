Ψύχραιμα το πήρε: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα σε ταξιτζή γιατί δεν της άρεσε το τραγούδι που επέλεξε (vid)

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας να ανακοινώνει ότι μια γυναίκα δυσαρεστήθηκε από τη μουσική στο ταξί αλλά ο ταξιτζής δεν ανταποκρίθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα επανέλαβε τη διαφωνία της κραδαίνοντας μια ματσέτα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, όταν ο ταξιτζής είδε το μεγάλο μαχαίρι, έκλεισε το ραδιόφωνο με τη γυναίκα, στη συνέχεια, να του υποδεικνύει ποιον σταθμό ήθελε να ακούσει. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είπε στον ταξιτζή ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο.
Στη συνέχεια ο ταξιτζής έβγαλε τη ζώνη του για να είναι έτοιμος να βγει από το όχημα αν τα πράγματα γίνονταν επικίνδυνα για τον ιδιο, με τους χρήστες των ρωσικών social media να ζητούν να μην του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.
Πηγή: newsit.gr