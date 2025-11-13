Ψύχραιμα το πήρε: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα σε ταξιτζή γιατί δεν της άρεσε το τραγούδι που επέλεξε (vid)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στη Ρωσία με μία γυναίκα να βγάζει ματσέτα σε ταξιτζή επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που έπαιζε και εκείνος είχε διαλέξει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας να ανακοινώνει ότι μια γυναίκα δυσαρεστήθηκε από τη μουσική στο ταξί αλλά ο ταξιτζής δεν ανταποκρίθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα επανέλαβε τη διαφωνία της κραδαίνοντας μια ματσέτα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, όταν ο ταξιτζής είδε το μεγάλο μαχαίρι, έκλεισε το ραδιόφωνο με τη γυναίκα, στη συνέχεια, να του υποδεικνύει ποιον σταθμό ήθελε να ακούσει. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είπε στον ταξιτζή ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο.

I don’t like it… change the music!



🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music.



Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc — Russian Market (@runews) November 12, 2025

Στη συνέχεια ο ταξιτζής έβγαλε τη ζώνη του για να είναι έτοιμος να βγει από το όχημα αν τα πράγματα γίνονταν επικίνδυνα για τον ιδιο, με τους χρήστες των ρωσικών social media να ζητούν να μην του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.

Πηγή: newsit.gr