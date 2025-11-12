Δεν είναι ταινία, είναι ο πόλεμος: Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν προς το Ποκρόφσκ «κρυμμένοι» στην ομίχλη (vid)

Μία από τις πιο κρίσιμες μάχες δίνουν Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες αυτό το διάστημα, οι μεν πρώτοι για να κατακτήσουν ολοκληρωτικά το Ποκρόφσκι, οι δε δεύτεροι για να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους μια πόλη που θεωρείται κλειδί, δεδομένου ότι αποτελεί ανεφοδιαστικό κόμβο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με όσα καταμαρτυρούν Ουκρανοί στρατιώτες μιλώντας στο BBC, οι μάχες είναι καθημερινές και σκληρές και όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, τα πράγματα δεν κυλούν ευνοϊκά για τον στρατό του Ζελένσκι. Σε μια πόλη όπου πριν 4 χρόνια ζούσαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, τώρα έχουν μείνει λιγότεροι από 1.200 και οι Ρώσοι φιλοδοξούν να τους απομακρύνουν κι αυτούς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X, τραβηγμένο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Σελιντόφ με τον Ποκρόφσκ, οι εικόνες θυμίζουν ταινία αλλά είναι πέρα για πέρα πραγματικές. Ρώσοι στρατιώτες πάνω σε μηχανές ή ανεβασμένοι σε αυτοκίνητα προελαύνουν έχοντας ως μεγάλο σύμμαχο την ομίχλη που καλύπτει την πορεία τους προς το Ποκρόφσκι.

Hundreds of Russian troops have pushed deeper into eastern Ukrainian cities 'Mad Max-style', video released by the Russians appears to show.



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Αν η Ρωσία καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό της αυτή τη μεγάλη ουκρανική πόλη, θα συνεχίσει προς Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δύο επίσης σημαντικές πόλεις που κρατά με νύχια και με δόντια ο ουκρανικός στρατός.

Πηγή: ethnos.gr