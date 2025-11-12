Δεν είναι ταινία, είναι ο πόλεμος: Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν προς το Ποκρόφσκ «κρυμμένοι» στην ομίχλη (vid)

Σύμφωνα με όσα καταμαρτυρούν Ουκρανοί στρατιώτες μιλώντας στο BBC, οι μάχες είναι καθημερινές και σκληρές και όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, τα πράγματα δεν κυλούν ευνοϊκά για τον στρατό του Ζελένσκι. Σε μια πόλη όπου πριν 4 χρόνια ζούσαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, τώρα έχουν μείνει λιγότεροι από 1.200 και οι Ρώσοι φιλοδοξούν να τους απομακρύνουν κι αυτούς.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X, τραβηγμένο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Σελιντόφ με τον Ποκρόφσκ, οι εικόνες θυμίζουν ταινία αλλά είναι πέρα για πέρα πραγματικές. Ρώσοι στρατιώτες πάνω σε μηχανές ή ανεβασμένοι σε αυτοκίνητα προελαύνουν έχοντας ως μεγάλο σύμμαχο την ομίχλη που καλύπτει την πορεία τους προς το Ποκρόφσκι.
Αν η Ρωσία καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό της αυτή τη μεγάλη ουκρανική πόλη, θα συνεχίσει προς Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δύο επίσης σημαντικές πόλεις που κρατά με νύχια και με δόντια ο ουκρανικός στρατός.
Πηγή: ethnos.gr