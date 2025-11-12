Ο τυφώνας Fung-wong σαρώνει την Ταϊβάν – Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Στην Ταϊβάν περισσότεροι από 8.300 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες του, σήμερα ενόψει του τυφώνα Fung-wong, ο οποίος είχε εξασθενήσει σημαντικά αλλά προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στην ορεινή ανατολική ακτή και πλημμύρες.

Επιχειρήσεις και σχολεία έκλεισαν στις περισσότερες νότιες περιοχές του νησιού, ενώ 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν σοβαρές πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές της επαρχίας Yilan, με στρατιώτες να συμμετέχουν στις διασώσεις των εγκλωβισμένων.

Ο ψαράς Hung Chun-yi, από την παραθαλάσσια πόλη Suao, περιέγραψε: «Το νερό ήρθε τόσο γρήγορα. Έβρεχε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα που η αποχέτευση δεν μπορούσε να το αντέξει». Ο 1ος όροφος του σπιτιού του καλύφθηκε από 60 εκατοστά νερού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι περισσότεροι που έφυγαν από τα σπίτια τους προέρχονταν από τις περιοχές Yilan και Hualien, όπου ένα μουσώνιο ρεύμα από το βορρά ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις πριν τον τυφώνα. Στην πόλη Dongshan της Yilan καταγράφηκαν 794 χιλιοστά βροχής την Τρίτη, σύμφωνα με μετεωρολογικές αρχές.

Ο Fung-wong αναμένεται να περάσει από την πιο νότια άκρη της Ταϊβάν αργότερα την Τετάρτη, πριν κατευθυνθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, έχοντας χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του μετά την διέλευσή του από τις Φιλιππίνες, όπου στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

Ο τυφώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την βόρεια πόλη Hsinchu, όπου βρίσκεται η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συμβολαίων ημιαγωγών στον κόσμο.

Πηγή: ertnews.gr