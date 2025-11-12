Στην Καραϊβική το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford – Για «ανταρτοπόλεμο» προετοιμάζεται η Βενεζουέλα

Αντιμέτωπη με ελλείψεις προσωπικού και στρατιωτικό εξοπλισμό, η Βενεζουέλα σχεδιάζει μια τακτική ανταρτοπολέμου εάν δεχθεί εισβολή από τις ΗΠΑ, την ώρα που το αεροπολανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στη Νότια Αμερική

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN 78), το μεγαλύτερο στον κόσμο, εισήλθε στις 11 Νοεμβρίου στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Νοτίου Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών (USSOUTHCOM), σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην αμερικανική στρατηγική για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της ναρκοτρομοκρατίας.

Τεράστια η δύναμη των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής

Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του Gerald R. Ford, κατόπιν εντολής του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποιείται σε εκτέλεση της προεδρικής οδηγίας για την προστασία της αμερικανικής ενδοχώρας και τη διάλυση των «Διεθνών Εγκληματικών Οργανώσεων». Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Αμερική θα ενδυναμώσει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, παρακολουθούν και αποτρέπουν παράνομες δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής.

Με περισσότερους από 4.000 ναύτες και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, το Gerald R. Ford προσφέρει στους Αμερικανούς διοικητές αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία για προβολή ισχύος στη θάλασσα, έχοντας τη δυνατότητα να εκτελεί ταυτόχρονες απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών, ημέρα και νύχτα.

Η δύναμη συνοδεύεται από τα αντιτορπιλικά USS Bainbridge (DDG 96), USS Mahan (DDG 72) και το πλοίο USS Winston S. Churchill (DDG 81), που είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας. Στη δύναμη συμμετέχουν εννέα μοίρες αεροπορικών μέσων, από μαχητικά F/A-18 Super Hornet έως ελικόπτερα MH-60 Seahawk.

Ο διοικητής της SOUTHCOM, ναύαρχος Άλβιν Χόλσι, τόνισε ότι η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης αποτελεί «κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στο Δυτικό Ημισφαίριο», επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα που αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Η περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM περιλαμβάνει 31 χώρες και 12 επικράτειες, μεταξύ αυτών την Καραϊβική, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, καλύπτοντας σχεδόν το ένα έκτο της ξηράς του πλανήτη.

Σχεδιάζει «αντίσταση» η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και ρωσικής κατασκευής, ηλικίας πολλών δεκαετιών, ενώ σχεδιάζει μια αντίσταση σε στυλ «ανταρτοπόλεμου» για να σπείρει το χάος σε περίπτωση αεροπορικής ή χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ στο έδαφός της, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των προετοιμασιών και με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου Reuters.

Η προσέγγιση αυτή είναι μια ρητή παραδοχή της χώρας ότι αντιμετωπίζει ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι «το επόμενο (βήμα) θα είναι η ξηρά», μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα σε πλεούμενα στην Καραϊβική και τη συγκέντρωση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Αργότερα ωστόσο αρνήθηκε ότι εξέταζε την πιθανότητα πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, που κυβερνά τη χώρα από το 2013, λέει ότι ο Τραμπ θέλει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες και ο στρατός θα αντισταθούν σε μια τέτοια απόπειρα.

Ο αμερικανικός στρατός υπερέχει σημαντικά εκείνου της Βενεζουέλας, ο οποίος εμφανίζεται αποδυναμωμένος λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης, των χαμηλών μισθών και του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, είπαν έξι πηγές που γνωρίζουν τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ορισμένοι διοικητές μονάδων αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να σιτίσουν τους στρατιώτες τους, επειδή δεν επαρκούσε ο κυβερνητικός ανεφοδιασμός, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση των δυνάμεων ασφαλείας.

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές. Η μία, αυτή που δηλώνεται δημοσίως από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά χωρίς λεπτομέρειες, είναι ο ανταρτοπόλεμος, ενώ η δεύτερη δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη.

«Αναρχία στους» δρόμους

Η άμυνα σε στυλ ανταρτοπόλεμου, που η κυβέρνηση αποκαλεί «παρατεταμένη αντίσταση» και συζητιέται σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης, θα μπορούσε να περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες, σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες, που θα κάνουν σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου, σύμφωνα με τις πηγές και με έγγραφα ηλικίας αρκετών ετών που είδε το πρακτορείο Reuters.

Στη δεύτερη στρατηγική, την «αναρχοποίηση» οι υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλοι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος θα δημιουργούσαν χάος στους δρόμους της πρωτεύουσας Καράκας και θα έκαναν τη χώρα μη κυβερνήσιμη από τις ξένες δυνάμεις, είπε μια πηγή που έχει γνώση των αμυντικών τακτικών και μια άλλη πηγή που πρόσκειται στην αντιπολίτευση.

Δεν είναι σαφές το πότε η κυβέρνηση θα ανέπτυσσε αυτές τις τακτικές, που οι πηγές είπαν ότι είναι συμπληρωματικές, στην περίπτωση μιας αμερικανικής επίθεσης. Οποιαδήποτε στρατηγική αντίστασης πάντως έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, παραδέχτηκαν.

«Δεν θα αντέχαμε ούτε για δύο ώρες σε έναν συμβατικό πόλεμο», είπε μια πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση.

Μια άλλη πηγή, που γνωρίζει τα θέματα ασφαλείας και άμυνας της Βενεζουέλας, είπε ότι η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για μια σύρραξη, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. «Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έναν από τους ισχυρότερους και πιο καλά εκπαιδευμένους στρατούς του κόσμου», είπε.

Το υπουργείο Επικοινωνίας, που χειρίζεται τα ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Δημοσίως, κυβερνητικοί αξιωματούχοι απαξιώνουν την αμερικανική στρατιωτική απειλή, αν και ζητούν ειρήνη. «Νομίζουν ότι μ’ έναν βομβαρδισμό θα τελειώσουν όλα. Εδώ, σ’ αυτή τη χώρα;» είπε στην τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο στις αρχές Νοεμβρίου. Ο Μαδούρο επαινεί τακτικά τους «στρατιώτες της πατρίδας», ως διαδόχους του ήρωα της ανεξαρτησίας Σιμόν Μπολιβάρ.

«Στην επιθετικότητα θα απαντήσουμε με εθνική ενότητα», είπε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο. «Είμαστε έτοιμοι, δεν θέλουμε πόλεμο», τόνισε.

Ο Μαδούρο εξασφάλισε τη στήριξη του στρατού ακολουθώντας τη στρατηγική του προκατόχου του, του Ούγο Τσάβες. Διορίζει αξιωματικούς στην κυβέρνηση, ως υπουργούς ή επικεφαλής κρατικών εταιρειών ώστε να διασφαλίσει ότι θα του είναι πιστοί. Η στρατιωτική ηγεσία τον στήριξε μετά τις εκλογές του 2024 παρά τις αποδείξεις, τις οποίες επικαλούνται πολλοί διεθνείς παρατηρητές, ότι κέρδισε η αντιπολίτευση.

Ωστόσο, οι στρατιώτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κακές συνθήκες εργασίας και, σε περίπτωση επίθεσης, κάποιοι θα μπορούσαν να λιποτακτήσουν, είπαν οι πηγές. Οι απλοί στρατιώτες βγάζουν περίπου 100 δολάρια τον μήνα, πολύ λιγότερα από τα περίπου 500 που στοιχίζει σε μηναία βάση το «καλάθι του νοικοκυριού», σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Απριλίου, του Κέντρου Καταγραφής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Βενεζουέλας. Τα τελευταία χρόνια η κύρια εμπειρία που απέκτησαν ήταν η αντιπαράθεση με άοπλους πολίτες στις διαδηλώσεις, είπε μια πηγή προσκείμενη στην αντιπολίτευση.

Ο Μαδούρο λέει ότι υπάρχουν 8 εκατομμύρια πολίτες, εκπαιδευμένοι ως πολιτοφύλακες, για να υπερασπιστούν τη Βενεζουέλα. Κάποιοι πολίτες είπαν στο πρακτορείο Reuters τους τελευταίους μήνες ότι είναι έτοιμοι να πρόθυμοι να πεθάνουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους απέναντι σε μια ξένη δύναμη.

Όμως μια πηγή που έχει γνώση θεμάτων άμυνας και ασφάλειας, υπολογίζει ότι στο σενάριο της «αναρχοποίησης» θα συμμετείχαν μόνο 5-7.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των υπηρεσιών πληροφοριών, των ένοπλων υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος και των πολιτοφυλάκων. Υπάρχουν περίπου 60.000 μέλη του Στρατού και της Εθνοφρουράς που η κυβέρνηση θα μπορούσε να αναπτύξει για τον ανταρτοπόλεμό της, είπε.

Πηγή: newsbomb.gr