Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε 13 κιλά για έναν ρόλο και τα έχασε αμέσως μετά σε 7 εβδομάδες - Απίστευτη μεταμόρφωση 11-11-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μέσα σε 7 μόλις εβδομάδες, η Σίντνεϊ Σουίνι έπρεπε να χάσει 13 ολόκληρα κιλά για τις ανάγκες των ρόλων της. Πώς τα κατάφερε; Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Πέρασαν στα ψιλά, όμως έσκισαν: Οι 2 επενδύσεις στο ελληνικό Dragons’ Den που έβγαλαν πολλά λεφτά menshouse.gr Η κίνηση -ματ του Ανδρουλάκη: Το πρόσωπο με το οποίο θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα instanews.gr Με τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε φαγητό και διαμονή: Το νησί με τις 100 παραλίες είναι απόλαυση τον Σεπτέμβρη menshouse.gr Κίνηση-ματ: Ο νέος ισχυρός άνδρας στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Τεστ ευφυΐας 10 ερωτήσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ έχεις IQ 130 menshouse.gr Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Επιδότηση-μαμούθ για το «Σόι σου» – Τόσα εκατ. ευρώ θα εισπράξει ο ALPHA για τα νέα επεισόδια dailymedia.gr Με… γλυκό τον 13ο μισθό: Τα 3 +1 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκη instanews.gr Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε 13 κιλά για έναν ρόλο και τα έχασε αμέσως μετά σε 7 εβδομάδες - Απίστευτη μεταμόρφωση SHARE