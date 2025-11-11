Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε 13 κιλά για έναν ρόλο και τα έχασε αμέσως μετά σε 7 εβδομάδες - Απίστευτη μεταμόρφωση

Μέσα σε 7 μόλις εβδομάδες, η Σίντνεϊ Σουίνι έπρεπε να χάσει 13 ολόκληρα κιλά για τις ανάγκες των ρόλων της. Πώς τα κατάφερε;

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