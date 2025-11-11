Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

Ένα νέο, παράδοξο trend εξαπλώνεται ραγδαία στο TikTok: Χιλιάδες νέοι προκαλούν τον εαυτό τους να μείνει ακίνητος και αδρανής - χωρίς κινητό, χωρίς μουσική, χωρίς βιβλία, χωρίς φαγητό ή ύπνο. Η πρόκληση είναι απλώς να καθίσουν και να «μην κάνουν τίποτα» για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα βίντεο που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνουν άτομα να κάθονται ανέκφραστα στα δωμάτιά τους, ενώ μπροστά στην κάμερα ένας χρονοδιακόπτης στην οθόνη μετράει αντίστροφα - από λίγα λεπτά έως και ώρες. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr