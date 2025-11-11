Άγρια δολοφονία προκαλεί σοκ: Ντύθηκαν εργάτες και εκτέλεσαν εργολάβο και τη σύζυγό του στη μέση του δρόμου (vid)

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Ελ Τεχάρ της Γουατεμάλας, όπου έξι άτομα, τα οποία ντύθηκαν εργάτες, εκτέλεσαν εν ψυχρώ έναν εργολάβο, πρώην υποψήφιο δήμαρχο της πόλης και τη σύζυγό του πυροβολώντας τους πάνω από 50 φορές.

Οι εκτελεστές έστησαν ενέδρα στον 52χρονο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ και τη σύζυγό του νωρίς το πρωί της 8η Νοέμβρη, το περάσμενο Σάββατο και όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, βγήκαν και άνοιξαν πυρ σκοτώνοντάς τους. Μάλιστα, πριν εξαφανιστούν, σκέπασαν το πτώμα του Ραμίρεζ με το μπουφάν του.

Οι Αρχές εντόπισαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έπειτα από λίγες ώρες. Διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένο και μέχρι τώρα, παρά τις έρευνες, δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους εκτελεστές.

Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025.

Το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης Ελ Τεχάρ, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Πηγή: ethnos.gr